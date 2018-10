Nieuwe samenwerking tussen SKSG en de Plantsoenloop

Zo wordt er bij de Plantsoenloop bij de te lopen afstanden veel rekening gehouden met kinderen van 4 tot en met 14 jaar oud. Tijdens de 61e editie kunnen deelnemers kiezen uit 1 km, 2 km, 4 km of 8 km met een sfeervolle start en finish op de Oranjesingel. “Hiermee proberen wij kinderen op jonge leeftijd al kennis te laten maken met de loopsport tijdens een gezellig evenement.”, zegt Michelle Mencke, organisator van de Plantsoenloop Groningen.



Nieuwe samenwerking

SKSG vindt het belangrijk dat kinderen van alle leeftijden geënthousiasmeerd worden om actief te bewegen. Sport en bewegen is dan ook een belangrijke pijler bij SKSG. “Deze samenwerking met de Plantsoenloop sluit daar perfect bij aan, mede omdat de kleinschalige loop plaatsvindt in een groene omgeving. Elke dag naar buiten is niet voor niets een belangrijk speerpunt voor SKSG, omdat we zien dat buiten in beweging zijn leidt tot blije en ontspannen kinderen!”, aldus Elte Hofman, event marketeer bij SKSG.​​​​​​​



Goed doel

Soms vergeten we dat het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend is dat ze ’s avonds worden voorgelezen of dat ze uit school met vriendjes en vriendinnetjes lekker buiten kunnen spelen. Het goede doel van de Plantsoenloop, het Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis UMCG zet zich in om het verblijf van kind en ouder zo aangenaam mogelijk te maken. Zo verzamelen ze met de Plantsoenloop geld in voor het project de Liedjesfabriek. Elke twee maanden komt de mobiele studio naar het Beatrix Kinderziekenhuis om patiëntjes te bezoeken, zelfs aan hun bed. Samen schrijven ze een lied, nemen dit op en maken er een videoclip bij.



Middels de verkoop van loten van de speciale goede doelen loterij, alsmede door de donaties van de deelnemers hoopt het goede doel een mooi bedrag bijeen te brengen. Uiteraard is het ook mogelijk om een persoonlijke actie op te zetten voor het goede doel. Kijk voor meer informatie op www.plantsoenloop.nl/info/goede-doel.​​​​​​​



Inschrijven

De inschrijvingen stromen al binnen, maar het is nog steeds mogelijk om individueel of als school/vereniging in te schrijven via www.plantsoenloop.nl/deelnemen. De verwachting is dat zo’n 3.000 lopers over een kleine maand aan de start staan op de Nassaulaan. Lopers die verzekerd willen zijn van een startbewijs dienen zich online in te schrijven. Tot en met 16 oktober geldt er nog een voordelig inschrijftarief.