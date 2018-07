Mollema zelf goed door eerste weekend Tour; ploeggenoot Grmay wel afgestapt

Bauke Mollema heeft het eerste weekend van de Tour de France met gemengde gevoelens afgesloten. Zelf omzeilde de Groninger alle valpartijen en liep daardoor geen tijdverlies op, maar zondag kneep ploeggenoot Tsgabu Grmay vroegtijdig in de remmen. De Ethiopiër had last van buikpijnen. Grmay was voorzien als één van de helpers in de bergen. Tom-Jelte Slagter kwam zaterdag achter een valpartij te zitten en heeft een achterstand van 2.40 minuten op leider Peter Sagan.

Wat het verlies van een ploeggenoot voor Mollema gaat betekenen moet blijken. De eerste testcase is maandag tijdens de ploegentijdrit over 35,5 kilometer met start en finish in Cholet. Mollema's ploeg Trek-Segafredo hoort op voorhand niet tot de favorieten en dan helpt koersen met zeven in plaats van acht man niet mee. Grmay reed de Tour de France al twee keer uit en was voor een deel van de race tegen de klok ongetwijfeld bruikbaar. Het is een tijdrit over geaccidenteerd terrein, waardoor Mollema zijn rol als kopman letterlijk en figuurlijk in moet vullen. Meer kopwerk om de ploeg in gang te houden.



Met ingang van dit jaar bestaat een ploeg in de Ronde van Frankrijk niet meer uit negen renners, maar mogen nog maar acht coureurs per team opgesteld worden. De belangrijkste reden van de organisatie is om het veiliger te maken. Daar bleek in het eerste weekend weinig van, want er werd veel gevallen. Dusdanig veel dat favorieten als Chris Froome, Richie Porte en Nairo Quintana al een minuut of meer verloren. Het zou zomaar kunnen dat Mollema de geboekte tijdwinst op deze concurrenten na de tijdrit grotendeels weer heeft in moeten leveren.