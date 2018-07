Mollema verliest tijd op concurrenten; rugblessure speelt Groninger parten

Bauke Mollema vocht als vanouds voor wat hij waard was, maar in de laatste vijfhonderd meter van de slotklim richting finishplaats Le Grand-Bornand moest hij lossen. Uiteindelijk verloor Mollema op de streep vijftig seconden op de meeste concurrenten. De afgelopen zondag opgelopen rugblessure speelde hem parten. Staand op de pedalen klimmen was te pijnlijk. Mollema is gezakt naar de vijftiende plaats in het algemeen klassement.

Het leek erop dat Mollema misschien de eerste dag in de Alpen wel zonder kleerscheuren door zou komen, maar toen de Ier Daniël Martin richting de top van de Col de la Colombière aanzette ging het tempo omhoog en fladderden de slechtsten van de groep der favorieten eraf. Daar was Mollema eentje van. Op dat moment was hij al zijn ploeggenoten van Trek-Segafredo al kwijt, waardoor hij er min of meer alleen voor stond. In de afdaling liep het verschil van dertig seconden op de top nog iets verder op.

Tegenover de NOS was Mollema helder over zijn dag. 'Het was afzien en het ging de hele dag al niet lekker. Ik probeerde te overleven, maar toen Daniël Martin demarreerde moest ik passen. Op dat moment moest ik echt een sprint trekken en dat ging gewoon niet. Als ik uit het zadel moest dan ging dat heel moeizaam en had ik nog meer last van mijn rug. Ik hoopte vandaag nog zonder tijdsverlies door te komen, maar dat is niet gelukt. Ik moet per dag bekijken hoe het gaat en hopelijk gaat het elke dag wat beter.'

Mollema staat vijftiende op 4.28 minuten van leider Greg van Avermaet, die zijn voorsprong verder uitbouwde. Woensdag trekt het peloton verder de Alpen in. De rit gaat over vier cols en de finish ligt na 108,5 kilometer op La Rosière. De eerste aankomst bergop in de Tour van dit jaar.