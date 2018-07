Mollema verliest ploeggenoot in aanloop naar Tour; Cardoso betrapt op doping

In de aanloop naar de Tour de France wil een ploeg graag volstrekte rust en focus, maar dat is Trek Segafredo, de ploeg van Bauke Mollema, niet gegeven. Mollema's ploeggenoot André Cardoso is op 18 juni bij een out of competition controle betrapt op het gebruik van Epo. In afwachting van de contra expertise is de 32-jarige Portugees per direct geschorst. Cardoso riskeert een schorsing van twee jaar.