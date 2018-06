Mollema valt buiten top tien in Zwitserland; na mindere tijdrit

Het doel van Bauke Mollema was ongetwijfeld om tijdens de slotetappe in de Ronde van Zwitserland minimaal de tiende plaats te behouden. Daarin slaagde de Groninger niet. Hij zakte tijdens de afsluitende individuele tijdrit nog twee plaatsen en eindigde als twaalfde in de algemene rangschikking. Tom-Jelte Slagter uit Slochteren finishte als 25e achter de Australische winnaar Richie Porte.

Van de klassementsrenners hoorde Mollema bij de minderen. Alleen de Spanjaard Mikel Landa, die voorafgaand achtste stond, reed nog minder. Daar won Mollema een plek op, maar hij zag van achteruit de Italiaan Diego Ulissi, Arthur Vichot uit Frankrijk en ook de Est Tanel Kangert over hem heen denderen. Die reden allemaal beduidend beter dan de kopman van Trek-Segafredo. Mollema verloor in bijna 35 kilometer 1.54 minuten op de Zwitserse winnaar Stefan Kung. Ter vergelijking; Ulissi was ruim een minuut sneller dan de Groninger, terwijl hij maar een marge had van vijftien seconden.

Na afloop liet Mollema weten zijn hartslag in de loop van de tijdrit niet goed omhoog te kunnen krijgen. ' Ik kon uiteindelijk slechts een strak tempo rijden en kon niet echt diep gaan wat je nodig hebt tijden een race tegen de klok.' Hij relativeerde ook. ' Als ik naar de verschillen met een aantal concurrenten kijk, was het misschien nog niet eens zo slecht. Als ik een goede dag had gehad had ik nog wel kunnen klimmen in het klassement. Helaas verlies ik een paar plekken in het klassement, maar mijn gevoel vandaag was gewoon helemaal niet goed.' Het is nu nog drie weken tot de start van de Tour de France. In die periode gaat Mollema de puntjes op de i zetten.



Slagter eindigde als tachtigste in de daguitslag en gaf bijna 3.30 minuten toe op de winnaar. Of hij naar de Tour mag is afwachten. Slagter meldde zich woensdag in de etappe naar Leukerbad. Daar finishte de renner van Dimension Data als derde. Een selectie voor La Grande Boucle zal niet van één uitslag afhangen, daarom moet Slagter er maar het beste van hopen en duimen dat hij er op 7 juli bij is in Bretagne.