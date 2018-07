Mollema op drie fietsen naar Roubaix; met als resultaat geen tijdverlies op concurrenten

Het wax zondag een enerverende dag in de Ronde van Frankrijk over de kasseien naar Roubaix. Dat heeft Bauke Mollema zeker ook geweten. Hij kwam zonder tijdverlies op de belangrijkste concurrenten over de streep, maar dat had ook zomaar anders af kunnen lopen. Na zo'n zeventig kilometer ging Mollema op een kasseienstrook onderuit, omdat een renner van Bora plots met een voorwiel in de wegstond. Schakelproblemen zorgden ervoor dat de Groninger niet op zijn eigen fiets verder kon.

Hij stapte eerst op de fiets van ploegmaat Koen de Kort, maar dat frame was veel te groot. Vervolgens belandde Mollema op de fiets van Michael Gogl, een andere ploeggenoot, en daar reed hij de laatste 75 kilometer op naar Roubaix. Na de finish klaagde Mollema over lichte rugklachten, maar deze zijn vermoedelijk niet ernstig. Eenmaal terug van voren was het knecht Toms Skujins, die uitstekend werk verrichtte. De renner in de bolletjestrui bracht Mollema veelvuldig naar voren als een nieuwe kasseienstrook naderde. In totaal moesten vijftien stroken bedwongen worden. Mollema eindigde als 21e op 27 seconden van de winnaar.



Het was ploeggenoot John Degenkolb die de etappe voor zich opeiste. Een emotionele zege, omdat de Duitser nog nooit een etappe in de Tour gewonnen had en hij door zware blessures de afgelopen tijd niet meer tot zijn beste prestaties kon komen. Zondag kwam het op weg naar Roubaix bij elkaar. Na afloop vielen Mollema en co Degenkolb in de armen en de omhelzingen waren hartverwarmend. Na de eerste negen ritten is Mollema op de veertiende plaats de beste Nederlander. De achterstand op gele truidrager Greg van Avermaet bedraagt 1.58 minuten.

Tom-Jelte Slagter werd op 6.01 minuten 92e in de daguitslag. In het klassement staat de renner uit Slochteren 56e op ruim zeventien minuten. Het peloton geniet maandag van een rustdag en stapt dinsdag op voor de eerste bergetappe van Annecy naar Le Grand Bornand in de Alpen.