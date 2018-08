Mollema gaat voor etappezeges in Spanje; en niet voor klassement

Het lijkt een geval van miscommunicatie. De leiding van Trek Segafredo, de ploeg van Bauke Mollema, meldde maandag dat de Groninger in alles geholpen wordt voor een top vijf klassering in het algemeen klassement. Kort daarna corrigeerde Mollema dit verhaal hoogstpersoonlijk via een tweet. Waarin hij kort maar krachtig aangeeft; nee het klassement is geen doel deze Vuelta.

Na de Tour de France had Mollema al door laten schemeren dat zijn voorbereiding onvoldoende zou zijn om een rol te spelen in het algemeen klassement. Sinds de Tour was de klimmer veelal in Nederland te vinden. Reed veel criteriums, genoot van zijn eigen tocht op 12 augustus, vierde vakantie op Ameland en is sinds vorige week weer serieus in training, maar beklom geen enkele berg. Volstrekt onvoldoende om in Spanje drie weken te focussen op een klassement.

Mollema gaat komende zaterdag voor het eerst sinds 2013 van start in de Ronde van Spanje. Te beginnen met een tijdrit van 8 kilometer in Malaga. Vijf jaar geleden won Mollema een etappe en zeven jaar geleden nam hij de groene puntentrui mee naar huis. In de jacht op etappezeges komen er voldoende kansen. Van de 21 etappes finishen maar liefst negen bergop. Dat begint al in de tweede en vierde etappe. Op zondag 9 september staat de superzware finish op de Lagos de Covadonga op het programma.