Mollema en Slagter starten in Surhuisterveen; tijdens 37e Profronde op dinsdag 31 juli

De tweede rustdag in de Tour de France is traditioneel de dag waarop veel contracten tussen renners en organisaties van de criteriums getekend worden. Zo werd maandag bekend dat de Groningers Bauke Mollema en Tom-Jelte Slagter volgende week dinsdag 31 juli aan de start staan tijdens de 37e Profronde van Surhuisterveen. Het is nog niet bekend waar Mollema en Slagter nog meer rijden.

Het plaatselijke comité heeft beide renners vastgelegd mede vanwege hun regionale binding. Verder wordt vol ingezet op de gele trui. Het lastige is alleen dat het wel tot zaterdag kan duren voordat duidelijk is wie dit jaar de Ronde van Frankrijk op zijn naam schrijft. In Surhuisterveen zijn Mollema en Slagter de laatste jaren vaste gasten. Mollema zegevierde in 2013 en stond de laatste vier jaar steeds op het podium. Vorig jaar was Tom Dumoulin hem net te snel af. Slagter was nog nooit succesvol in het Friese dorp. Voorlopig hebben de renners in Frankrijk nog zes etappes voor de boeg.