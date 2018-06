Mollema en Slagter bezig in Zwitserland; ter voorbereiding op de Tour de France

Mollema is voor de Tour al aangewezen als kopman voor zijn ploeg Trek Segafredo. Slagter hoopt op een plekje in de selectie van zijn ploeg Dimension Data. Dat Mollema nu dertiende staat in het klassement heeft te maken met een mindere ploegentijdrit afgelopen zaterdag. De Ronde van Zwitserland begon met een race tegen de klok. Trek werd slechts dertiende, waardoor de kans op een heel kort klassement voor Mollema al een stuk kleiner werd. In 2013 eindigde Mollema als tweede in Zwitserland en een jaar later als derde. Mogelijk dat de Zuidhorner nog op kan klimmer naar een plek bij de beste tien.



Voor Slagter is het zaak om zich in de kijker te rijden. In januari eindigde de in Slochteren geboren renner als derde in de Tour Down Under, maar daarna volgen weinig opvallende uitslagen. Tot afgelopen woensdag, maar een dag later moest Slagter alweer een kleine twintig seconden toegeven op de belangrijkste kanshebbers. Als vrijbuiter kan Slagter mogelijk een goede rol vervullen bij Dimension Data in de Ronde van Frankrijk. Er zijn zeker een aantal heuvelachtige ritten waar de Groninger een rol kan spelen en mogelijk dat hij in de laatste drie dagen van de Ronde van Zwitserland nog een keer kan uitpakken.