Mollema alsnog derde in Ronde van Spanje 2011

Bijna acht jaar later wordt Bauke Mollema mogelijk alsnog derde in het eindklassement van de Ronde van Spanje. Mollema schuift een plekje door, omdat de winnaar Juan José Cobo geschrapt is door de internationale wielerunie UCI. De Spanjaard is de zege afgenomen wegens abnormale waarden in zijn bloedpaspoort in de jaren 2009-2011.

Mollema reed in die Vuelta één van zijn beste grote rondes ooit. Nog in het tenue van Rabobank werd de Groninger vierde in het algemeen klassement en ging hij met de rode trui van het combinatieklassement naar huis. Sinds donderdag is mogelijk de eerste podiumplek in een grote ronde een feit voor Mollema. Cobo kan bij het CAS, de ultieme internationale beroepsinstantie voor dopingzaken, in beroep gaan tegen het besluit. Mocht hij dat doen dan kan het nog wel even duren voordat het nu voorgenomen besluit definitief wordt.



Chris Froome, woensdag zwaar gevallen in het Criterium du Dauphiné, zou dan de winnaar worden. Mollema heeft er zelf niet zoveel onder te doen. Hij plaatste een tweet met een foto waarop hij een glas rode wijn in de hand heeft. 'Gefeliciteerd met mijn eerste podiumplaats in een grote ronde?' Mollema laat verder weten het op zich wel leuk te vinden een podiumplaats in een grote ronde op zijn naam te hebben, maar liever in het echt op het podium te hebben gestaan. Mollema bereidt zich inmiddels voor op de Tour de France.