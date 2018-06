Mischa Visser aan de slag bij KNVB; bondscoach Oranje onder 16 en 18

Voetbaltrainer Mischa Visser gaat per 1 juli aan de slag bij de KNVB. De 31-jarige wordt bondscoach van de jeugdselecties Onder 16 en Onder 18. Een maand geleden slaagde Visscher, die al zestien jaar trainer is, voor het examen van de cursus Coach Betaald Voetbal. De Groninger is geen onbekende in Zeist. In 2009 begon hij na zijn opleiding Sportstudies aan de Hanzehogeschool bij de voetbalbond om daar in diverse functies te werken.

Visser werd assistent-trainer bij ACV in Assen en kwam in de zomer van 2013 als hoofdtrainer bij Be Quick 1887. Na vier jaar vertrok hij daar om vorig jaar aan de slag te gaan bij FC Groningen in combinatie met de opleiding Coach Betaald Voetbal. Visser wordt algemeen gezien als een groot talent en de KNVB ging met hem in gesprek toen hij zijn belangstelling voor de vacatures bekend maakte. Naast Visser werden ook de oud-betaald voetballers Bert Konterman en Martijn Reuser als bondscoaches aangesteld. Visser is docent sportkunde op de Hanzehogeschool en dat blijft hij één dag in de week doen. Zijn verbintenis met de KNVB geldt in eerste instantie voor twee jaar.