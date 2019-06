Meindert van Veen blijft assistent bij Donar

Van Veen gaat aan zijn derde seizoen beginnen. Onlangs werd bekend dat Van Veen samen met een zakelijke partner pachter geworden is van het horecagedeelte van de sporthal waar basketbalclub Den Helder speelt. De afspraak is gemaakt dat de activiteiten voor Donar altijd voorrang krijgen. Van Veen was lange tijd succescoach bij de vrouwen. Onder zijn leiding werd Den Helder veertien keer kampioen en ook werd zes keer de beker gewonnen. Daarnaast was Van Veen een kleine dertig jaar bondscoach bij de Nederlandse vrouwen.