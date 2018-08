Martini Sparks heeft selectie rond; Kirsten Simson laatste aanwinst

Voor het eerst sinds 2011 gaat er in Groningen weer een vrouwenploeg in de basketbaleredivisie spelen. De Martini Sparks, met Haren als thuishaven, tekenen hiervoor. De selectie is inmiddels compleet. Met het aantrekken van de 23-jarige Kirsten Simson uit Schotland komt het aantal speelsters op tien. Daarmee gaat coach Joyce Bolman-Siderius de strijd aan.