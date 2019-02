Mark-Jan Fledderus wordt technisch directeur bij FC Groningen

De 36-jarige Fledderus is sinds maart 2018 technisch manager bij Heracles Almelo waar hij Nico-Jan Hoogma op. Hij liep een tijdje met Hoogma mee voordat die naar de KNVB vertrok. Als voetballer heeft Fledderus een verleden bij FC Groningen. Van 2004 tot medio 2008 stond hij onder contract bij de FC en was Ron Jans zijn trainer. In die periode speelde de in Coevorden geboren middenvelder 107 wedstrijden waarin hij 12 keer scoorde. Vervolgens ging het via Heracles Almelo en Roda JC terug naar Almelo waar hij in 2017 zijn loopbaan afsloot.



Dat deed Fledderus nadat hij hersteld was van een zware kruisbandblessure. In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen 2016/2017 viel hij in en een week later was de Drent aanvoerder in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Waarom FC Groningen nu voor Fledderus gekozen heeft is niet bekend. De naam van Fledderus werd een aantal weken geleden al in verband gebracht met de FC, maar toen leek sprake te zijn van een afgeketst contact.



Een belangrijke daad van Fledderus in Almelo was het aanstellen van de onbekende Duitse trainer Frank Wormuth. Met een zevende plek gaat het boven verwachting. Voor hoe lang Fledderus gaat tekenen is nog niet bekend.