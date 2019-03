Lycurgus wil in Sliedrecht sportief op koers blijven

Nadat afgelopen weekend duidelijk werd dat Abiant Lycurgus financieel voorlopig uit de zorgen is met het aanhaken van zoutwinningsbedrijf Nedmag uit Veendam breekt in de kampioenspoule een hele belangrijke reeks wedstrijden aan. Een serie van drie duels waarin bepaald wordt of Lycurgus zich bij de eerste twee plaatst om voor de vierde keer op rij te mogen strijden voor de landstitel. Lycurgus is koploper met 16 punten.

Het begint woensdagavond met een uitwedstrijd in Sliedrecht tegen Sliedrecht Sport. De promovendus is de verrassing van de competitie. In het reguliere seizoen werd Sliedrecht tweede achter Lycurgus. De ploeg van coach Arjan Taaij verloor begin november de uitwedstrijd van de reguliere competitie kansloos met 3-0. Beide thuiswedstrijden werden met 3-1 gewonnen. Sliedrecht heeft het lastig in de kampioenspoule en staat na vijf duels inmiddels vierde met zes punten achterstand op koploper Lycurgus. Sliedrecht speelt woensdagavond vanaf 19.30 uur voor haar laatste kans en moet winnen om nog een kans te blijven spelen op een plek bij de eerste twee.



De druk zal groot zijn bij de thuisploeg en dat is iets waar deze formatie nog weinig mee te maken heeft gehad. Tot nu toe ging het min of meer vanzelf. De vraag is de ploeg met Yannick de Groot en Gerard Baan als belangrijkste spelers hiermee omgaat. Voor Lycurgus is het een ander verhaal. Met drie zeges op rij en het wegnemen van de financiële onrust kan met winst een belangrijke horde genomen worden. Dat zou prettig zijn in de wetenschap dat in de twee volgende thuisduels de concurrenten Achterhoek Orion en Draisma Dynamo de tegenstanders zijn. Winst in Sliedrecht brengt de Groningers een flinke stap richting de finale van de play-offs.