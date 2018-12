Lycurgus strijdt voor laatste Europese kans; in return tegen Amriswil

Bovendien wordt het duel in MartiniPlaza gespeeld en dat zorgt altijd voor extra sfeer en beleving. De herinnering aan vorig seizoen helpt misschien ook mee. Toen verloor Lycurgus de heenwedstrijd tegen Powersvolley Düren in Duitsland kansloos met 3-0, maar in de return werd in een zinderende wedstrijd met 3-1 gewonnen en in de beslissende set kwam de ploeg van coach Arjan Taaij slechts één punt tekort om verder te gaan. De golden set ging met 15-13 naar Düren. De tegenstander van toen mag hoger aangeslagen worden dan Amriswil.

Feit is dat het vorige week woensdag in Sporthalle Tellenfeld na een sterk begin in de loop van de wedstrijd behoorlijk mis ging. De oorzaak was een combinatie van enorm veel servedruk bij de thuisploeg en het lage plafond. Het was daar slechts zeven meter hoog, terwijl MartiniPlaza bijvoorbeeld de vijftien meter aantikt. De coach voerde dat vorige week niet als excuus aan en dat was terecht, omdat het niveau van de passing onvoldoende op orde was. Daarnaast was de eigen servering onder de maat.



Dat onderdeel van het spel moet in de return beduidend beter verzorgd zijn om een kans te maken. Bij het door de Nederlander Marko Klok gecoachte Amriswil speelde een andere landgenoot een hoofdrol. Oud-international Edwoud Gommans sloeg achttien punten bij elkaar en heerste aan het net. Dat soort krachten moeten verdedigend ook ingeperkt worden om zelf aanvallend goede kansen te krijgen. Mogelijk kan bij Lycurgus in deze alles of niets wedstrijd routinier Wytze Kooistra nog een keer alles uit de kast halen. Als de aanvoerder het op zijn heupen krijgt is de Drent nog altijd onhoudbaar. De wedstrijd begint om 20.00 uur.