Lycurgus onderuit in Champions League; 3-1 thuisnederlaag tegen Posojilnica

De volleyballers van Abiant Lycurgus staan voor een zware klus om de volgende voorronde van de Champions League te bereiken. In MartiniPlaza verloor de landskampioen donderdagavond met 3-1 van SK Posojilnica Aich/Dob. De Oostenrijkers serveerden heel sterk en daar had Lycurgus onvoldoende antwoord op. De return is volgende week woensdag in Klagenfurt. Lycurgus moet dan met 3-0 of 3-1 winnen om een golden set af te dwingen.

Het verhaal van de wedstrijd was dat de ploeg van coach Arjan Taaij niet bij machte bleek om de serverende druk van de gasten onder controle te krijgen. Matej Mihajlovic, Matej Kok en Maximilian Landfahrer serveerden om het leven en onophoudelijk goed. De gasten tekenden over vier sets voor maar liefst dertien aces. Dat is extreem veel. Mede daardoor had de thuisploeg voor 1.000 toeschouwers in de beslissende fases nooit controle over de wedstrijd. Zowel in de eerste als tweede set ging het boven de twintig punten mis. In de eerste set kwam er wel een setpoint op het bord bij 24-23, maar dit punt kon helaas niet verzilverd worden. Wytze Kooistra sloeg een bal uit en Kok produceerde op setpoint een ace; 24-26.

'Het is denk ik een gemiste kans. We hadden deze wedstrijd niet hoeven verliezen, maar we hadden te veel problemen met hun service en onze eigen side-out. Passend konden we het onvoldoende op orde krijgen. Aan het einde van de eerste twee sets maakten we daarin teveel fouten. Het is uiteraard een compliment voor Posojilnica. Zij waren op de beslissende momenten beter. Teleurstellend, maar we kunnen echt beter dan we vandaag hebben laten zien,' aldus Taaij na afloop.

Toch herpakte de landskampioen zich in de derde set. Vanaf 16-15 werd een gaatje geslagen richting 22-18. Via goede scores van onder andere Hossein Ghanbari en Dennis Borst. Toch werd het nog weer spannend. De gasten kwamen terug tot 23-23. Daarna was het Kooistra die met zijn tiende punt in de derde set voor setpoint zorgde en via een technische fout bij de tegenstander rolde set drie met 25-23 naar de thuisploeg. Iedereen ging er nog eens even goed voor zitten, want misschien kwam er wel een vijfde set. Vanaf het begin was het in set vier achter de feiten aanlopen en zaten kansen op een beslissende extra set er nooit in.