Lycurgus mag Europees weer aan de bak

Voor SAMEN. Lycurgus wordt het Europese avontuur woensdagavond voortgezet in Frankrijk. In de Challenge Cup is Montpellier Castelnau UC de tegenstander voor een plek bij de laatste acht. De return is op woensdag 12 februari in het Alfa-college Sportcentrum.

Op voorhand wordt het een lastig avontuur. De Franse competitie staat beduidend hoger aangeschreven dan het Nederlandse clubvolleybal. Montpellier is de huidige nummer drie in Ligue A en won afgelopen weekend met 3-1 bij nummer elf Cannes. Rennes is de koploper met 40 punten. Montpellier heeft er zes minder na 17 wedstrijden. Montpellier werd zeven keer landskampioen, maar de laatste titel dateert wel uit 1975.

De Franse formatie heeft een selectie van 16 spelers uit vijf verschillende landen. Volgens coach Arjan Taaij allemaal in staat om een met de sprongservice veel druk te ontwikkelen. De Canadese diagonaal Ryan Joseph Sclater is iemand om in de gaten te houden. Heel zuinig in zijn foutenlast. 'Ze zijn op alle niveau's goed. Er zit veel serve geweld in. De buitenspelers hebben niet zozeer een hele hoge poweraanval, maar veel meer goed oplossend vermogen en veel balcontrole,' aldus Taaij.



Om te vervolgen. 'We moeten niet zo zeer met het resultaat bezig zijn, maar meer met de manier waarop we spelen. Montpellier is een mooie kans om weer een stapje te maken in het omgaan met moeilijke momenten in de wedstrijd. Als we dat kunnen brengen dan is er altijd perspectief. We zullen proberen er het optimale uit te halen. Een goede wedstrijd spelen dat vind ik primair het allerbelangrijkste.'