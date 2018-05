Lycurgus laat zich huldigen; ontvangst op Stadhuis

Tussendoor werd gegeten bij een sponsor in Aduard om de inwendige mens weer een beetje te versterken na een zware feestavond en nacht. Na het eten ging de open bus terug om te parkeren op de Grote Markt, waar de wethouder klaar stond om iedereen welkom te heten. Binnen sprak De Rook lovende woorden over de rol die Lycurgus speelt voor Groningen. Niet alleen sportief, maar ook in het verzorgen van clinics op scholen en bij verenigingen. Een voorbeeld waar Groningen trots op mag zijn. Het voor Lycurgus de zevende grote prijs in de afgelopen drie jaar. Na de speech van de wethouder mocht iedere speler en staflid naar voren komen om een cadeau in ontvangst te nemen.



Een tegel met het Stadhuis daarop afgebeeld. Aanvoerder Wytze Kooistra mocht als eerste en coach Arjan Taaij als laatste. Taaij nam nog het woord en hij bedankte iedereen die het succes van dit seizoen mogelijk heeft gemaakt. Na dit alles toerde de bus nog een keer door de straten van Groningen. Dit was het laatste wat we van dit team gezien hebben. De kans is groot dat volgend seizoen een groot deel van deze kampioensploeg niet terugkeert. Zeker is dat Wytze Kooistra blijft. Hoe het verder gaat wordt de komende week duidelijk.