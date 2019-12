Lycurgus knokt zich naar Europese zege

In de eerste set leek het er absoluut niet om dat er een royale zege uit zou rollen. De thuisploeg had het initiatief en vooral passend had Lycurgus problemen. Na 13-13 lukte het niet meer om gelijke tred te houden. Via 18-13 werd het eerste bedrijf royaal verloren. De wedstrijd draaide in Gronings voordeel na een 8-2 achterstand in de tweede set.



Puntje voor puntje werd het verschil kleiner en bij 12-13 was voor het eerst sprake van een voorsprong. Deze lijn werd doorgetrokken. De net als afgelopen zaterdag uitblinkende Bennie Tuinstra produceerde op 19-21 een belangrijke ace. Het bracht de voordelige marge op drie. Na een succesvol blok van de ingevallen Hossein Ghanbari kwam setwinst niet meer in gevaar. Een uitgeslagen aanval betekende 1-1 in sets.



De derde set werd onnodig zeer meeslepend in de slotfase. Lycurgus gaf een royale voorsprong uit handen en kreeg setpoints tegen. Toch lukte het om te ontsnappen. Het was de ingevallen Frits van Gestel die goud waard was en 24 gelijk maakte. Van Gestel werkte blokkerend ook het tweede setpoint tegen weg; 25-25. Nadat het op 25-26, door een rommelige aanvalsopzet, niet lukte de set binnen te slepen was het tweede setpoint wel raak. Tuinstra ramde de set naar het verleden; 26-28.



In de laatste set bedroeg de maximale voorsprong vijf punten. Deze marge bleek uiteindelijk net groot genoeg. De thuisploeg zette nog een keer aan en kwam terug tot 22-23. Vervolgens bleek een servefout bij de thuisploeg cruciaal; 22-24. Twee matchpoints. Mahan serveerde met uiterste precisie de bal in de verre hoek; 22-25.