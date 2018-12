Lycurgus is uitgeschakeld in Europa na kansloze nederlaag

Gewogen en te licht bevonden dat is de conclusie voor Abiant Lycurgus na de 3-1 nederlaag in MartiniPlaza tegen Lindaren Volley Amriswil. De thuisploeg had met 3-0 of 3-1 moeten winnen om een golden set af te dwingen. Via de setstanden 20-25, 15-25, 25-13 en 21-25 werd het verschil in niveau tot uitdrukking gebracht. Positief punt was de rentree van Auke van de Kamp na een jaar blessureleed.

Aan goede wil ontbrak het niet, maar de spelers van coach Arjan Taaij slaagden er geen moment in om lekker vrijuit te spelen en onbevangen te gaan voor de laatste kans. Er was in die zin niks te verliezen, maar het kwam er niet uit. Coach Taaij was na afloop dan ook glashelder. 'Ik vind dat we onszelf ook echt niet hebben laten zien vandaag. We waren geen schim van wat we de laatste weken wel hebben laten zien. We waren er niet klaar voor. Ik denk dat dat de realiteit van de uitslag van vandaag is.'



En dus schoot Lycurgus op alle fronten tekort. Van de gasten was al bekend dat ze de nodige servicekanonnen aan boord hadden. Daar bleek in de beginfase van de eerste set nog niet veel van maar Jovan Djokic, Thomas Zass en Joshua Howatson kregen de smaak vrij snel te pakken en ze richtten vooral in de tweede set de nodige schade aan. Coach Taaij had gekozen voor Wytze Kooista, Frits van Gestel, Erik van der Schaaf, Niels de Vries, Dennis Borst, Stijn Held en Steven Ottevanger. Al vrij snel moest de coach zich beroepen op wisselspelers, omdat het niet liep. Heel zelden was er het heilige vuur.



Bij 17-22 kwam Van de Kamp in de ploeg en hij zou vanaf halverwege de tweede set de rest van de wedstrijd blijven staan. 'Ja heerlijk. Ik heb er lang op moeten wachten natuurlijk. Het is een jaar geleden nu. Hard voor gewerkt en dan ben ik blij dat het in deze wedstrijd mag gebeuren. En het ging ook nog eens goed, dus das helemaal lekker.' Lycurgus sleepte nog wel een set binnen, maar dat was na een 2-0 achterstand in sets mosterd na de maaltijd. Zo slaagde de landskampioen er wederom niet in om zich een keer bij de laatste zestien te plaatsen in Europa.