Lycurgus in Europa naar Oostenrijk of Hongarije

In de zestiende finale van de Europese Challenge Cup stuit Lycurgus op Fino Kapsovar uit Hongarije of UVC Weberzeile Ried uit Oostenrijk. Lycurgus is in de eerste ronde vrijgesteld en stroomt in december in. De Challenge Cup is het derde Europese niveau.

Lycurgus speelt op 10,11 of 12 december eerst uit. Een week later 17, 18 of 19 december is de return in Groningen. Kapsovar is in 1953 opgericht en eindigde vorig seizoen als vierde in de Hongaarse competitie. Europees gezien sneuvelden de Hongaren in de eerste ronde van de Challenge Cup tegen het Oostenrijkse UVC Graz. Beide wedstrijden werden verloren. Mondiaal stelt het Hongaarse volleybal weinig voor. Op de wereldranglijst staat Hongarije niet bij de eerste zestig. Nederland staat rond plek vijftien. Voor zover bekend won Kapsovar nog nooit een prijs.

UVC Ried heeft zowel een mannen als een vrouwenteam. Ried eindigde vorig seizoen als vierde in de Bundesliga. SK Posojilnica Aich/Dob, waar Lycurgus vorig jaar in de voorronde van de Champions League van verloor, werd kampioen. In de play-offs verloor Ried de strijd om de derde plaats in twee wedstrijden van UVC Graz. Op de wereldranglijst bivakeert Oostenrijk rond plek veertig. Ook in Ried is de prijzenkast nog leeg.