Lycurgus heeft selectie met aantrekken talent Tuinstra rond

Daar speelde, de in Sneek geboren en getogen, Tuinstra sinds vorige zomer. Daarvoor maakte hij drie jaar deel uit van het Talentteam Papendal. Tuinstra begon op jonge leeftijd bij VC Sneek met volleybal en vertrok op 14-jarige leeftijd naar Arnhem. Algemeen wordt Tuinstra gezien als een groot talent. Als aanvoerder van Oranje onder 20 werd hij vorig jaar tijdens het EK uitgeroepen tot beste buitenaanvaller van het toernooi. Jong Oranje, met ook Daan Nijeboer in de gelederen, werd toen vierde. Tuinstra doorliep het volledige nationale jeugdprogramma.



Tuinstra had meerdere opties, maar de keuze voor Lycurgus was snel gemaakt. 'Ik heb altijd een zwak gehad voor Lycurgus. Ik kom uit de buurt en voel dat coach Arjan Taaij en het team mij verder kunnen helpen in mijn ontwikkeling om door te groeien. Ik hou ervan om het publiek te vermaken en lever veel energie om de boel aan te jagen en het team te helpen. Het leukste is om de bal er hard in te slaan, maar dat kun je niet zomaar. Daar heb je technische vaardigheden voor nodig. Die combinatie spreekt me in volleybal enorm aan. Kijk iedereen kan tegen een bal aantrappen, maar niet iedereen kan zomaar volleyballen.'



De volledige selectie voor het nieuwe seizoen:

Diagonaal: Mitch Perinar, Geoffrey van Gent

Passer-lopers: Frits van Gestel, Colling Mahan, Erik van der Schaaf en Bennie Tuinstra

Middenaanval: Dennis Borst, Hossein Ghanbari en Sander Scheper

Spelverdelers: Stijn Held en Sam Gortzak

Libero: Steven Ottevanger en Daan Nijeboer