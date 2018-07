Lycurgus gaat meer zelf talent opleiden; in samenwerking met Topsport Talentschool Groningen

De kern van de samenwerking is dat beide partijen zich intensief inzetten voor topsporters door sportactiviteiten in het schoolprogramma in te bedden. Op deze manier kunnen talentvolle volleyballers hun talent optimaal benutten en kunnen ze school en topsport combineren. Abiant Lycurgus richt, onder leiding van trainer Erik Noordijk en spelverdeler Sam Gortzak, een trainingsgroep in voor volleybaltalent.



De Topsport Talentschool Groningen zorgt voor inbedding in het onderwijsprogramma, zodat de trainingen op vier ochtenden binnen schooltijd gevolgd kunnen worden. De overeenkomst werd namens de Topsport Talentschool ondertekend door rector Wiebe Terpstra en namens de Stichting Topvolleybal Groningen bekrachtigde bestuurslid Rianne Folkerts de samenwerking.

Coach Arjan Taaij van Lycurgus is zeer te spreken. ‘We zijn ontzettend blij met deze samenwerking. Het is een hele mooie stap naar het leveren van een bijdrage aan het Nederlandse volleybal en onze eigen maatschappelijke positionering. We hebben een compleet nieuw programma ontwikkeld, waarbij we alles aspecten van ons eigen programma doorvertalen naar het ambitieprogramma van de Topsport Talent School. Het is een langgekoesterde wens om als organisatie betrokken te zijn bij talentontwikkeling. Fijn dat deze ambitie nu vorm en inhoud krijgt.’