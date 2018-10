Lycurgus begint opnieuw aan Champions League-avontuur

'We hebben hard getraind de laatste weken en we kijken echt uit naar de wedstrijd,' aldus spelverdeler Stijn Held, die zijn eerste Europese wedstrijd gaat spelen voor Abiant Lycurgus. 'In onze eerste twee wedstrijden, de Supercup en de eerste competitiewedstrijd, speelden we goed en haalden we een hoog niveau. Zeker kijkend naar de cijfers. Ik denk dat we er klaar voor zijn om een goed resultaat neer te zetten tegen de Oostenrijkers.' En over waar het verschil gemaakt wordt. ' Zij hebben een aantal uitstekende serveerders. Van dat niveau zie je ze niet bij ons in de competitie, maar passend zijn ze wat zwakker. Daar liggen mogelijkheden voor ons.' Ook de middenaanval van Posojilnica wordt door de technische staf van Abiant Lycurgus minder goed ingeschat.



Het verhaal van SK Posojilnica is bijna sprookjesachtig. De club komt uit Aich Dob een dorpje van nog geen 150 inwoners. De in 1982 opgerichte vereniging promoveerde in 1991 naar de Bundesliga. Sinds 2012 wordt in een eigen hal in Bleiburg gespeeld, een dorp van amper vier duizend inwoners. In totaal werd SK Posojilnica zes keer tweede in de competitie; 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 en 2017. De Oostenrijkse kampioen doet voor de vierde keer mee aan de voorrondes van de Champions League.



In het nieuwe seizoen is de Oostenrijkse kampioen met drie duidelijke overwinningen goed begonnen. Afgelopen zaterdag was de generale repetitie tegen de bekerwinnaar. Amstetten werd met 3-0 aan de kant gezet. Posjilnica heeft een mix van ervaren en jonge spelers. Er zijn vijf nieuwelingen, waarvan nummer 14 Matej Mihajlovic al de nodige indruk gemaakt heeft in de eerste wedstrijden. Een andere opvallende naam is nummer 10 Nejc Pusnik. De 37-jarige Sloveen is aan zijn dertiende seizoen bezig.



De afgelopen twee seizoenen was het steeds Noliko Maaseik die Lycurgus in de tweede voorronde de voet dwars zette. Volgens coach Arjan Taaij zijn de kansen in de clash met SK Posojilnica vijftig vijftig. ‘ Wij zullen echt onze dag moeten hebben dan hebben we een kans. Anders wordt het lastig.’ Het is hoe dan ook zaak om voor het thuispubliek hier in MartiniPlaza te shinen en alles te geven. De generale afgelopen zaterdag was veelbelovend. Puur uitgaand van eigen spel werd Advisie SSS in drie sets gedeclasseerd. Dat was prima, maar op het hoogste Europese niveau wordt nog wel iets extra’s gevraagd.