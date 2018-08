Lycurgus begint aan voorbereiding op nieuwe seizoen; Supercup op 29 september eerste doel

De volleyballers van Abiant Lycurgus beginnen donderdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Coach Arjan Taaij en zijn staf beginnen te trainen met dertien spelers. De laatste aanwinst Chris Voth is er nog niet bij. De Canadees wordt begin september verwacht. De eerste weken staan in het teken van trainen in het Alfa-college. Op zaterdag 1 september staat de eerste oefenwedstrijd op het programma.

In Heerenveen is Draisma Dynamo de tegenstander. Op voorhand misschien wel de grootste concurrent het komende seizoen voor de Groningers in de jacht naar de vierde landstitel op rij. Deze jacht gaat gebeuren met een grotendeels Nederlandse selectie. In tegenstelling tot andere jaren toen er gemiddeld vier buitenlanders onder contract stonden, is er met Voth nu nog één. Dat heeft te maken met het feit dat het bestuur van de club wil investeren in het versterken van de interne organisatie. Het aanstellen van manager Reint-Jan Auwema is hiervan een eerste voorbeeld.



Voth speelde al eerder twee jaar voor Lycurgus en heeft ook Nederlandse les. De voertaal bij Lycurgus is dit jaar derhalve Nederlands. Naast passer-lopers Voth zijn spelverdeler Stijn Held, libero Erik van der Schaaf, libero Steven Ottevanger en diagonaal Geoffrey van Gent de nieuwe aanwinsten. In aanloop naar de strijd om de Supercup op zaterdag 29 september tegen bekerhouder Taurus uit Houten voert de oefencampagne de selectie langs Uithuizen, Kollum, Emmen, België, Portugal en Duitsland.

De competitie begint in het weekend van 7 oktober en in Europees verband staat de eerste ontmoeting in de voorronde van de Champions League tegen het Oostenrijkse Aich Dob op donderdag 11 oktober op het programma. Plaats van handeling is MartiniPlaza.