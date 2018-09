Lonneke Uneken volgend jaar in Noorse dienst; talent tekent één-jarig contract bij Hitec-products

De 18-jarige is zeer content. ‘Ik ben er heel blij mee. Het is niet dat ik al onrustig werd, maar ben blij dat het nu rond is.’ Uneken werd wel gevolgd door ploegen als Team Sunweb en Parkhotel Valkenburg, maar dat leidde niet tot een contract. ‘Ze hebben me in juli zien rijden bij de Asser Jeugdtour waar ik twee etappes won en afgelopen weekend waren ze er ook bij toen ik in Sittard twee keer won in het Healthy Ageing Klassement. Maandag werd ik gebeld dat ze me graag een plek voor volgend jaar aan wilden bieden.’ Dat leidde snel tot een getekend contract.

De formatie van manager Karl Lima bestaat al sinds 2009 en had in het verleden onder andere Kirsten Wild onder contract. De ploeg heeft een mix van jonge en ervaren rensters. ' Daar kan ik me mooi aan optrekken. Ik zal in de grote wedstrijden sprint vaak de lead-out doen. Daarnaast krijg ik in de wat kleinere koersen mijn kansen. De wedstrijden zijn vaak dubbel zo lang dan wat ik nu bij de junioren rijdt, dus dat zal wel even wennen zijn.' Uneken, die explosief is en een sterke sprint in de benen heeft, won dit jaar acht koersen als juniore. Haar mooiste zege boekte ze begin april tijdens de Healthy Ageing Tour op de Vismarkt in Groningen.