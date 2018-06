Libero Ottevanger naar Lycurgus; selectie telt inmiddels twaalf spelers

Ottevanger kon uit meerdere aanbiedingen kiezen. 'Het hield in Ede op voor mij en ben rond gaan kijken. Ik kreeg aanbiedingen en de beste opties waren Lycurgus en Orion. Ik heb alles op een rij gezet en heb gekozen. Bij Orion kon ik eerste libero worden, maar alles rondom het volleybal is bij Abiant Lycurgus beter. Het programma is goed en Champions League meemaken is natuurlijk ook een prettige bijkomstigheid. Volleybal is mijn passie. Dat maakt mij gedreven en daar heb ik alles voor over. De keuze was lastig, maar ik wil vooral ook zoveel mogelijk trainingsuren maken om me te ontwikkelen en dat kan hier.'

Daar komt bij dat Ottevanger zijn opleiding aan de ALO, waar hij in Nijmegen al mee bezig is, in Groningen een vervolg kan geven. Bovendien is het een klein beetje back to the roots met de ouders in Sneek relatief dichtbij en broer en zus die in Groningen studeren en volleyballen. Rosanne speelt bij Dames 1 van Donitas en Jelte speelt in het tweede van Veracles. Ottevanger begon op 6-jarige leeftijd bij VC Sneek. Tien jaar later werd hij gevraagd om aan het talentenprogramma mee te doen. Eerst twee jaar in Amsterdam en daarna Papendal. In het vierde en laatste jaar deed het Talent Team voor het eerst mee in de Eredivisie. In die periode speelde Ottevanger samen met Sam Gortzak, Auke van de Kamp en Sander Scheper.



Met het aantrekken van Ottevanger komt het aantal vastgelegde spelers voor volgend seizoen op twaalf:

- Passer-loper: Auke van de Kamp, Pascal Hoogstra, Frits van Gestel

- Diagonaal: Geoffrey van Gent

- Middenaanval: Dennis Borst, Niels de Vries, Sander Scheper, Hossein Ghanbari

- Spelverdeler: Stijn Held, Sam Gortzak

- Libero: Erik van der Schaaf, Steven Ottevanger