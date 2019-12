Lastige avond voor Lycurgus levert wel 3-0 winst op

In de tweede en derde set kwam het beeld van de vorige week zondag gespeelde bekerwedstrijd tegen Taurus naar boven. Toen speelde Lycurgus in de slotfase vaak haar beste spel. Dat was woensdagavond niet anders. In beide sets moest er hard gestreden worden om setverlies te voorkomen. In de tweede set leek winst al weg bij een 24-21 achterstand en in de derde moest een achterstand van 20-17 weggepoetst worden. In beide gevallen slaagde de ploeg van coach Arjan Taaij erin om de boel om te draaien.



Net als afgelopen zaterdag in Doetinchem toen met 3-1 gewonnen werd van Orion was het collectief weer een wapen. Coach Taaij wisselde veelvuldig om de roest uit de machine te halen. Dat pakte goed uit. Zo speelde invaller Collin Mahan aan het slot van de tweede set een cruciale rol. De middenmannen Sander Scheper en Hossein Ghanbari speelden vanaf het begin een prima wedstrijd en groeiden uit tot uitblinkers. Het was Scheper die het derde matchpoint benutte.



'De drie punten zijn het belangrijkste. Volleyballend was het niet goed, maar we hebben wel weer karakter getoond', was de eerste conclusie van coach Arjan Taaij. 'We waren in set twee en drie in staat om het om te draaien. De wissels hadden een positief effect. Dat is dan wel de kracht.' Komende zaterdag kan Lycurgus een belangrijke slag slaan door van nummer drie Sliedrecht Sport te winnen.