Kromowidjojo werkt toe naar druk WK kortebaan; over anderhalve maand in China

Zwemster Ranomi Kromowidjojo werkt toe naar het WK kortebaan. Van 11 tot en met 16 december wil de Sauwerdse schitteren in het 25 meter bad in het Chinese Hangzhou. Ze doet mee aan vier individuele nummers en ook op de estafette krijgt ze een belangrijke rol. Bij het vorige WK, twee jaar geleden in Windsor, nam ze vijf medailles mee naar huis.

Toen won ze onder meer goud op de 50 meter vrije slag en zilver op de 100 vrij. Dit jaar zwemt de 28-jarige Kromowidjojo de 50 en 100 meter vrije slag, de 50 meter rugslag en vlinderslag. Daarnaast moet ze op de estafettenummers belangrijk zijn op zowel de 4 x 50 als 4 x 100 meter vrije slag. Ondanks het feit dat het om de kortebaan gaat is het wel een ijkmoment om te zien waar de Groningse staat in haar traject richting de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Recent liet 'Kromo' al zien goed onderweg te zijn. Zo liet ze tijdens wereldbekerwedstrijden begin oktober in Boedapest de concurrentie achter zich op haar sterkste nummers de 50 en 100 meter vrije slag