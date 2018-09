Komend weekend volop bekervoetbal; tweede ronde in poulefase

Vorig weekend is bij de amateurvoetballers het seizoen begonnen met de bekercompetitie. Dat krijgt dit weekend een vervolg. Ondanks de grote droogte van afgelopen zomer is het op de meeste velden weer mogelijk om te spelen. Op zaterdag en zondag staan een aantal interessante ontmoetingen op het programma.

Er staan meer dan honderd wedstrijden op het programma zaterdag en zondag. En ook volgend weekend wordt verder gebekerd. In de Stad Groningen staan een aantal interessante wedstrijden op de rol. Om 17.00 uur ontvangt bijvoorbeeld FC Lewenborg VV Winsum. Op datzelfde tijdstip staat op sportpark De Kring de derby tussen PKC'83 en HFC '15 uit Hoogkerk op het programma. Andere affiches zijn The Knickerbockers-GVAV Rapiditas en Helpman-Oranje Nassau. Ook deze duels beginnen om 17.00 uur.



Kijkend in de provincie dan valt op dat vier ploegen uit de gemeente Eemsmond de degens met elkaar kruisen. In Uithuizen spelen vanaf 13.30 uur UFC Noordpool en Corenos uit Roodeschool tegen elkaar. Een uur later gaat het in Uithuizermeeden tussen SV De Heracliden en ZEC uit Zandeweer.