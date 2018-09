Komend weekend groot dressuurevenement in Tolbert; L&R Horse Events Young Talent

Met meer dan 350 deelnemers staat de HJC manege in Tolbert komend weekend in het teken van de dressuursport. Jonge talenten uit het hele land komen met hun jonge paarden naar Tolbert om te laten zien hoever ze zijn in hun ontwikkeling. Vanuit Gronings perspectief wordt vooral uitgekeken naar het optreden van Marten Luiten uit Winschoten. Het 16-jarige talent maakte dit jaar de overgang van de pony's naar de paarden en is al doorgestoten naar het landelijke A-kader junioren.