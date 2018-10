Klinkende zege voor Donar in Turkije; Karsiyaka met 69-64 verslagen

Dat de ploeg van coach Erik Braal deze heksenketel overleefde had grotendeels te maken met het feit dat de spelers wisten wat ze moesten doen en uitstekend gefocust waren. Met name verdedigend speelde Donar een prima wedstrijd. De thuisploeg ging heel fysiek spelen, zeker na de pauze, om daarmee wat teweeg te brengen. Donar bleef kalm en speelde de wedstrijd uiteindelijk vakkundig uit. In de slotfase overheerste de verdediging getuige de stand van het vierde kwart; 10-9 in Gronings voordeel.



Mogelijk speelden revanche gevoelens na de onverwachte nederlaag bij Zwolle afgelopen zondag een rol. Feit was dat de juiste energie aanwezig was. Na de 42-30 voorsprong bij rust kwam Karsiyaka wel sterk terug. Na het derde kwart stond het 59-55 in het voordeel van Donar, maar in het al genoemde laatste kwart ging het duel op slot en kent Donar een optimale start in groep C. Het is de enige van de vier ploegen met twee zeges. Grant Sitton was topscorer met 13 punten. Volgende week woensdag staat de uitwedstrijd tegen het Belgische Spirou Charleroi op het programma.