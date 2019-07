Klassement voor Bauke Mollema voorbij in de Tour

In de veertiende etappe naar de Tourmalet gaf Mollema ruim drie minuten toe. Een dag later probeerde de Groninger mee te gaan in de ontsnapping, maar kwam er al snel achter dat de benen niet in orde waren. Hij liet zich lossen en kwam op bijna 29 minuten als 109e over de streep op Prat d'Albis. Daarmee is het doel voor de rest van de Tour duidelijk voor Mollema; op jacht gaan naar een etappezege.



Het was vooraf niet de bedoeling dat Mollema voor een klassement zou gaan. Uitgangspunt was om kopman Richie Porte te ondersteunen in de bergen. Dat lukt tot nu toe goed, waarbij Porte zaterdag overigens ook niet met de besten meekon. Een dag later gaf de Australiër blijk van betere benen. Porte staat nu elfde op 6.30 minuten van leider Julian Alaphillipe.

Er komen nog vijf kansen voor Mollema om op jacht te gaan naar zijn tweede etappezege ooit in de Tour de France. Te beginnen aanstaande dinsdag, want maandag genieten de renners van een rustdag. Vanaf donderdag trekt het peloton de Alpen in.