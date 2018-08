Kartbaan in Groningen zaterdag decor van NK Huurkart

Kartracing & Bowling Groningen is komende zaterdag het decor van een competitiewedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap Huurkarts (NKH) . Het is voor de eerste maal dat de competitie in Groningen wordt georganiseerd. Na de verbouwing van Kartracing & Bowling Groningen en aankoop van een nieuwe kartvloot, vonden organisatie en de kartbaan zelf dit een goed moment om het evenement in Groningen te organiseren.



Er heeft zich een groot aantal karters uit heel Nederland ingeschreven en het belooft daarmee een spannende strijd te worden.



Gratis entree

De gehele dag is Kartracing & Bowling Groningen gratis toegankelijk voor belangstellenden. Voor kart- en GP-fans de uitgelezen kans om met eigen ogen de beste karters van Nederland in actie te zien. Het evenement vindt plaats van 10-18 uur.



Kartracing & Bowling Groningen is gelegen bij Kardinge aan de oostelijke ringweg en goed bereikbaar per auto, fiets en ov.



Het NK Huurkart Karten in een notendop

Wanneer: zaterdag 1 september

Tijden: 10:00 - 18:00 uur

Waar: Kartracing & Bowling Groningen, Kardingeweg 50, 9735 AH Groningen

Entree: gratis

Info: https://www.kartraces.nl/ & http://www.kartbaangroningen.nl/nederlands-kampioenschap-karten/