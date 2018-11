Kaartverkoop Super Sunday is begonnen; FC Groningen, Donar en Lycurgus op één dag

Super Sunday op zondag 11 november was al aangekondigd. FC Groningen, Donar en Abiant Lycurgus als fan op één dag bezoeken dat kan zondag de elfde. De kaartverkoop is inmiddels begonnen.

FC Groningen speelt om 12.15 uur de Derby van het Noorden in het eigen Hitachi Capital Mobility Stadion tegen sc Heerenveen. Vervolgens speelt Donar om 15.00 uur in MartiniPlaza tegen Apollo Amsterdam en aansluitend speelt Abiant Lycurgus om 18.00 uur de topper tegen Draisma Dynamo uit Apeldoorn.

De kaartverkoop voor de Eredivisiewedstrijd van FC Groningen loopt via de website van de club www.fcgroningen.nl. Voor de beide andere wedstrijden is het mogelijk om voor een gunstige prijs (€ 14,- volwassene en € 7,50 jeugd t/m 17 jaar in de voorverkoop) via www.donar.nl/kaarten kaarten aan te schaffen. Iedereen met al een geldige kaart (seizoenkaart of losse verkoop) voor de wedstrijd van Donar vs. Apollo Amsterdam heeft tevens gratis toegang tot de volleybalwedstrijd, die daarna wordt gespeeld tussen Lycurgus en Dynamo Apeldoorn. Tevens hebben de seizoenkaarthouders van Lycurgus ook toegang tot de wedstrijd Donar vs. Amsterdam.

Super Sunday is in gezamenlijkheid georganiseerd om de Topclubs en de fans dichter bij elkaar te brengen. Zo kan je zo lang mogelijk genieten van Topsport in Groningen. Na de basketbalwedstrijd van Donar verandert MartiniPlaza razendsnel in een volleybalarena voor de wedstrijd van Lycurgus. Tussen de twee wedstrijden door is er entertainment en catering aanwezig, zodat iedereen zich goed kan vermaken terwijl de basketbal verandert in een volleybal.