Jur Vrieling gaat foutloos rond in eerste ronde; tijdens Wereldruiterspelen in Amerika

Voor Jur Vrieling uit Holwierde zijn de Wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon prima begonnen. Tijdens het eerste deel van de landenwedstrijd ging de sprintruiter met zijn paard Glasgow van het Merelsnest foutloos rond. Vrieling scoorde 1,89 strafpunten en staat na één onderdeel veertiende in het individueel klassement.

Vrieling rijdt rond met twee gebroken ribben. Een kwetsuur die hij kort voor vertrek naar de Verenigde Staten opliep bij een val in Lanaken. Na afloop meldde de ervaren ruiter gekscherend dat ze er nog aan zaten. De blessure lijkt hem niet echt parten te spelen. Zijn ploeggenoten Harrie Smolders en Marc Houtzager bleven ook foutloos. Frank Schuttert maakte één springfout. Nederland staat als team voorlopig tweede met 4,35 strafpunten. Zwitserland leidt met 2,64 strafpunten. Na een tweede springconcours op donderdag gaan vrijdag de beste tien landen verder naar de finale, waarbij alle wedstrijden ook meetellen voor de individuele medailles. Nederland is titelverdediger in de landenwedstrijd.