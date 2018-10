Jorden van Foreest begint met twee remises in Hoogeveen

Jorden is één van de exponenten uit de schaakfamilie Van Foreest. Het is niet de eerste keer dat deze Van Foreest een match speelt tijdens het internationale toernooi in Hoogeveen. Vorig jaar versloeg hij Adhiban Baskaran uit India. Van Foreest is niet zo vaak in eigen omgeving in aktie te zien. Voor de schaakliefhebbers een mooie gelegenheid om de komende dagen naar Hoogeveen af te reizen.



Hij krijgt er een zware dobber aan om te winnen. Zijn tegenstander Fedoseev staat momenteel 32e op de wereldranglijst en Van Foreest staat momenteel op een 178e plek. De Noord Magnus Carlsen is nog altijd de beste speler ter wereld. Het is voor de oudste Van Foreest, er staan nog vijf broertjes en zusje op de wereldranglijst, een mooie gelegenheid om zijn kunnen te tonen. Er wordt gespeeld in het raadhuis van Hoogeveen.