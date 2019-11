Jong FC Groningen in ondertal naar 3-3 tegen Jong Feyenoord

Qua wedstrijd was het jammer dat deze gespeeld werd voor een handje vol toeschouwers, want er gebeurde het nodige. Het was middenvelder Sam Schreck die de thuisploeg voor de pauze op voorsprong bracht. Op dat moment was Samir Memisevic al uitgevallen met een vleeswond. Hij zal wel afreizen voor de komende interlands van Bosnië-Herzegovina. Het is afwachten of de verdediger inzetbaar is.



Binnen een kwartier na rust hadden de gasten drie keer gescoord en werd doelman Jan de Boer in de 55e minuut uit het veld gestuurd wegens het onderuithalen van een doorgebroken speler. Een 1-3 stand op het bord en een man minder leek uitzichtloos. Verdediger Amir Absalem dacht daar anders over. Hij scoorde in de 75e en 80e minuut. Zo werd het 3-3.



Overigens deden de nodige spelers uit de eerste selectie mee. Mike te Wierik, Bart van Hintum, Django Warmerdam, Ahmed El Messaoudi, Gabriel Gudmundson, Ramon Pascal Lundqvist, Mo El Hankouri en Joël Assoro kwamen in actie. Memisevic viel al na vijf minuten uit. Jong FC Groningen staat bovenaan in de Reservecompetitie A met 17 punten uit 8 duels. De winnaarspoule met de beste 6 teams van beide Beloftencompetities begint na de winterstop.