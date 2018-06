In Groningen geflopte Veldwijk verkast naar Sparta Rotterdam

Lars Veldwijk, de in ongenade gevallen spits van FC Groningen, zet zijn carrière voort bij Sparta Rotterdam. De club uit Spangen, die het afgelopen seizoen naar de eerste divisie degradeerde, wordt daarmee de tiende club in acht jaar profvoetbal voor Veldwijk, die een contract heeft ondertekend voor één seizoen, met een optie op nog een jaar.

Veldwijk, die na verschillende incidenten bij Groningen op een zijspoor was beland en uiteindelijk zelfs uit de selectie werd gezet, mocht transfervrij vertrekken bij Groningen. Hij werd in juli 2017 binnengehaald, maar kwam uiteindelijk maar tot 11 wedstrijden in het eerste elftal. Daarin maakte hij twee goals.

Ondanks zijn recente verleden, waarin Veldwijk dankzij zijn relatie met vlogster Monica Geuze vooral de aandacht trok van de boulevardpers terwijl hij voetballend weinig tot niets presteerde, is Sparta blij dat het de lange spits heeft kunnen binnenhalen. “Lars was uiteraard nationaal en internationaal bij andere clubs in beeld”, aldus de technisch manager van Sparta Henk van Stee. “Maar we hebben ook teams uit de Eredivisie afgetroefd die hem graag wilden aantrekken.”

De Rotterdamse club denkt in Veldwijk een belangrijke schakel te hebben binnengehaald om komend seizoen direct weer naar de eredivisie te promoveren. “Lars is een spits die bekend staat als een speler die doelpunten kan maken. Hij is niet voor niets eerder topscorer geweest van de Eerste Divisie”, aldus Van Stee.

De club en de speler delen volgens de technisch manager de honger naar succes. “Wij hebben dezelfde ambitie als Lars, promotie naar de Eredivisie! Lars wil daaraan een grote bijdrage leveren om zodoende na Sparta weer een mooie stap te maken in zijn voetbalcarrière.”