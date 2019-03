Euroborg onderdeel van fietstocht voor fonds Gehandicaptensport

Als Tietema op 31 maart in Groningen aankomt is hij dezelfde dag vanuit Zwolle vertrokken naar Heerenveen. Daarna komt hij via Leeuwarden naar Groningen. De volgende dag koerst Tietema richting Emmen om vervolgens door te koersen naar Zwolle. De tocht eindigt op zaterdag 6 april in Amsterdam.



Na als wielrenner gereden te hebben voor het BMC Development Team en Beat Cycling Club besloot Tietema 2019 een stapje terug te doen vanwege gezondheidsproblemen, en zich te gaan ontwikkelen op maatschappelijk vlak. Door het opgroeien met zijn zusje Iris, die geboren is met het Syndroom van Down, weet hij uit persoonlijke ervaring hoe belangrijk sport is voor mensen met een handicap. Bas is van mening dat iedereen jong of oud, een handicap of niet, het recht moet hebben om te kunnen sporten. Dit motiveerde hem dan ook tot het aangaan van deze challenge.

In Nederland zijn er 1.7 miljoen mensen met een handicap. Helaas is sporten voor deze mensen niet altijd vanzelfsprekend. Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken. Tijdens de Als1team Challenge is er tussen de verschillende tussenstops bij de stadions de mogelijkheid voor de geoefende wielrenners om met Tietema mee te rijden. Van deelnemers wordt verwacht dat zij streven om minimaal honderd euro op te halen voor de gehandicaptensport. Als één team staan wij achter de sporters met een handicap. Sluit jij je aan bij ons team? Voor meer informatie of om je in te schrijven om mee te fietsen zie www.als1team.nl