Healthy Ageing Tour weer naar gemeente Stadskanaal; start en finish in Musselkanaal

Ook in 2019 doet de Healthy Ageing Tour, net als de laatste jaren, de gemeente Stadskanaal aan. Op vrijdag 12 april is een omloop voorzien met start en finish in Musselkanaal. Voor de junior-vrouwen is het de openingsetappe van hun internationale etappekoers, voor de elite-vrouwen is het de derde rit in hun UCI-rittenkoers. Eerder werd al bekend dat de Healthy Ageing Tour ook een etappe met start en finish in Surhuisterveen heeft. De overige drie etappes zullen later bekend gemaakt worden.