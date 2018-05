Goed weekend voor Groningse sportploegen; winst FC Groningen, Donar en Lycurgus

FC Groningen won in extremis met 2-3 van Go Ahead Eagles. Diep in blessuretijd schoot Mimoun Mahi de beslissende goal tegen de touwen. De ploeg van coach Ernest Faber gaf tot twee keer toe een voorsprong uit handen. Door de winst staan de Groningers op de tiende plaats in de Eredivisie. De club aast op de negende plaats, wat recht geeft op een plekje in de play-offs om Europees voetbal. De achterstand op Heracles is slechts één punt. FC Groningen speelt nog thuis tegen PSV en sluit het reguliere seizoen af met een uitwedstrijd bij FC Twente.



De basketballers van Donar zetten in de halve finales van de play-offs de stand tegen New Heroes Den Bosch op 1-0. In de eigen Martiniplaza wonnen de Groningers met 84-76. Gemakkelijk ging het zeker niet. Daar waar de mannen van coach Erik Braal de competitie met overmacht beheersten duurde het nu tot diep in het laatste kwart dat de zege in de richting van Donar rolde. Het gebrek aan ritme na anderhalve week alleen maar trainen speelde mogelijk een negatieve rol. Clubheld Jason Dourisseau werd topscorer met 18 punten. De Groningers moeten nog drie wedstrijden van Den Bosch winnen om de finale te halen.



Lycurgus beleeft een wonderbaarlijke wederopstanding. Daar waar menigeen rekening hield met een roemloos einde van het seizoen na een matig eerste kwartaal. In de eerste ronde van de play-offs tegen Taurus was al sprake van enige verbetering, maar in de halve finale tegen Dynamo heerste de ploeg van coach Arjan Taaij. In Apeldoorn won het van Dynamo met 1-3. Na de 3-0 zege vorige week zaterdag had Lycurgus aan twee sets voldoende om door te stoten naar de finale. De Groningers lieten er geen gras over groeien en wonnen de eerste twee sets, waarmee het pleit beslecht was. Eerder dit seizoen werd twee keer van Dynamo verloren, maar in dit tweeluik overheerste de regerend landskampioen.



Lycurgus speelt nu op zondag 30 april om 15.00 uur in MartiniPlaza de eerste van twee wedstrijden in de finale tegen Seesing Personeel Orion uit Doetinchem.