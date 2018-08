Goed begin Bauke Mollema in Vuelta; na twee dagen in top tien

Er staat een groot vraagteken achter de naam van Bauke Mollema. Wat gaat hij doen in de Ronde van Spanje? De eerste twee dagen hebben laten zien dat de Groninger misschien wel over dusdanig goede benen beschikt dat een rol in het klassement haalbaar is. Ondanks dat hij dat ontkend heeft en de jacht op etappezeges als hoogste prioriteit te zien. Na twee etappes staat Mollema tiende op 35 seconden van leider Michal Kwiatkowski.

De Ronde van Spanje begon zaterdag met een tijdrit van acht kilometer. Daarin reed Mollema naar een keurige twintigste plaats. Hij boekte tijdwinst op de meeste klassementsrenners. Een dag later werd de heuvelachtige van 163 kilometer afgesloten met een klim van vijf kilometer. Mollema zat in de voorste groep, maar moest op een aantal mannen vijf seconden prijsgeven. Op de winnaar Alejandro Valverde bedroeg de achterstand acht seconden.



Het zegt nog lang niet alles. De Vuelta is heel zwaar dit jaar, maar het is wel een indicatie. Favorieten als Richie Porte en Vicenzo Nibali liepen zondag al grote achterstand op en kunnen een rol in het klassement al vergeten. De volgende graadmeter is dinsdag. De vierde etappe eindigt na ruim 160 kilometer in La Alfaguara. Te bereiken via een slotklim van twaalf kilometer. Mogelijk wordt dat nog duidelijker hoe de verhoudingen echt liggen. In totaal is de finishlijn in deze Ronde van Spanje negen keer bergop getrokken.