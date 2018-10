Geen verbetering parcoursrecords bij record warme 4 Mijl; zeges voor Kiblangat en Cherono

Met Arjen Robben en zoon Luka als de op het laatste moment aangekondigde mystery guests was de 32e editie van de 4 Mijl vooral een zeer warme editie. De medewerkers van het Rode Kruis hadden de handen vol om deelnemers met problemen zo adequaat mogelijk te helpen. Of het met de warmte te maken had, is niet bekend, maar verbeteringen van parcoursrecords bleven uit. De winnaar bij de mannen, de 20-jarige Davis Kiplangat kwam er nog het dichtste bij.

De Keniaan was de sterkste van drie koplopers. De winnaar van vorig jaar, Victor Chumo uit Kenia en de voor Bahrein uitkomende Albert Rob bleven lang bij elkaar nadat ze al snel de rest van het wedstrijdveld van zich af hadden geschut. Het had er alle schijn van dat Rob de atleet was die het minste brandstof in de tank had, maar het zat anders. Chumo kwam in de Herestraat als eerste in de problemen en moest lossen.



Rob viel aan, maar het was Kiblangat die over de langste adem beschikte. Na twee keer een zesde plaats in Groningen was hij nu de sterkste. Voor Rob en Chumo. Kiblangat noteerde een tijd van 17.12 minuten en kwam zes seconden tekort voor een evenaring van het parcoursrecord. Mohamed Ali was de snelste Nederlander in een tijd van 18.13 minuten. Hij bleef Khalid Choukoud zes seconden voor.

Bij de vrouwen was de wedstrijd heel lang eentonig. Eva Cherono uit Kenia ging er als een speer vandoor en moest dat in de slotfase deels bekopen. Susan Krumins maakte haar faam waar door heel aanvallend te lopen. In de slotfase liep ze hard in op de voorste atletes. De zilveren medaille winnares op de tien kilometer tijdens het EK in Berlijn liep nog een tijdje op de tweede plaats, maar ze werd uiteindelijk derde in een verbetering van haar persoonlijke record met vier seconden. Een nieuwe parcoursrecord zat er net niet in.



Cherono won in een tijd van 19.50 minuten en dat was ruim boven het in 2013 gelopen parcoursrecord van Viola Chibiwott met een tijd van 19.13 minuten. De Keniaanse Valentine Mateiko werd tweede in 19.58 minuten. Maureen Koster eindigde als vierde op een minuutje van Cherono. Het gevecht om een verbetering van het Nederlands record bleef met Krumins bleef uit. Koster blijft recordhoudster.