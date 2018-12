Frank de Boer op deelnemerslijst International Footvolley Tournament Groningen

De deelnemers komen uit de hele wereld. Azerbeidzjan, Peru, Kroatië en Noorwegen zijn nieuwkomers dit toernooi. Max Tonetto (ex Sampdoria en AS Roma), Marcel Roode (ex FC Groningen) en Richard Vennema (ex SC Veendam) zijn van de partij. Smaakmaker Coquinha uit Brazilië is voor de tweede achtereenvolgende keer op rij aanwezig. Ook de Nederlandse top is vertegenwoordigd. Opvallend is dat de stijgende populariteit in het damesvoetbal zich lijkt door te zetten in het footvolley. Van zes teams in de editie van 2018 zullen er het komende toernooi twaalf teams deelnemen. Daarbij verdedigt Europees kampioene Evelyn Dobbinga haar titel.



Het programma is als volgt: Donderdag 3 januari komen de teams binnen en is er een vrije training van 16:00 - 23:00 uur. Vrijdag 4 januari starten de poulewedstrijden van 9:00 uur t/m 21:00 uur. Op zaterdag 5 januari finales van de dames en heren van 9:00 uur tot 18:00 uur. Locatie Binn’pret, Ulgersmaweg 52 Groningen.