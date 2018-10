FC Groningen weer hekkensluiter; na 4-1 verlies in Almelo bij Heracles

Slechts vijf keer scoorde FC Groningen in negen duels. De Graafschap heeft er eentje meer, maar verder is het ten opzichte van de andere ploegen in de Eredivisie verreweg het minste aantal gemaakte doelpunten. Dat verklaart grotendeels ook waarom het zo beroerd gaat met de Trots van het Noorden. Er wordt veel gesproken over gebrek aan kwaliteit. Het niet kunnen scoren lijkt daar een gevolg van. In Almelo leek het aanvankelijk ook beter te gaan. Mahi, weer terug na een blessure, toonde zijn klasse en kon na een assist van Ritsu Doan binnenschieten.



Tien minuten later werd het gelijk. Doelman Sergio Padt kon een schot in eerste instantie keren, maar de rebound werd door de Spaanse spits Adrián Dalmau binnengekopt. Dat was ook de ruststand, maar het had anders kunnen zijn. Scheidsrechter Martin van den Kerk wilde twee keer een strafschop geven, maar in beide keren oordeelde de VAR anders. Eerst werd Mike te Wierik vrijgesproken na een vermeende overtreding op Dalmau. Vervolgens werd Doan onderuitgehaald door Maximilian Rossmann. De Duitser zat ook fout, maar de VAR stelde vast dat Mahi in het moment ervoor hands gemaakt had.



Direct na rust ging Padt in de fout. Hij liet een voorzet van Brandley Kuwas los en Dalmau kon simpel dankjewel zeggen. Een tegentreffer op een vervelend moment, maar de ploeg van de geplaagde coach Danny Buijs had geen geluk. Een kwartier voor tijd raakte Doan de paal. Op dat moment was de kopsterke Tim Freriks al in het veld gekomen om de aanval kracht bij te zetten. Maar twaalf minuten voor tijd liep het mis. Topscorer Kristoffer Peterson bereidde goed voor en Kuwas had een leeg doel voor zich. In de extra tijd werd het nog erger. Padt ging bij een vrije trap van Kuwas van ruim dertig meter niet vrijuit. De bal vloog in het doel en bepaalde de eindstand op 4-1.



Komende zaterdag komt koploper PSV op bezoek in Groningen. De Eindhovenaren hebben nog geen punt verspeeld.