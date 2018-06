FC Groningen weer begonnen; voorbereiding van zeven weken gestart

Voorafgaand nam Juninho Bacuna de microfoon ter hand om afscheid te nemen van zijn supporters. De middenvelder vertrekt naar Huddersfield Town spelend in de Engelse Premier League. Verder was het natuurlijk het weerzien met de oud-voetballer Danny Buijs. De inmiddels 35-jarige trainer was als speler ruim tien jaar geleden enorm populair. Een echte publiekspeler. Hij speelde met gif en veel energie, dat zal hij ongetwijfeld ook over willen brengen op zijn selectie. Een groep spelers waar voorlopig twee aanwinsten bij zitten. Ahmad Mendes Moreira kwam met Buijs mee van Kozakken Boys en spits Mateo Cassierra, die gehuurd is van Ajax.



De komende week wordt stevig getraind om de basisconditie zo snel mogelijk op orde te hebben. De eerste week wordt afgesloten met de traditionele oefenwedstrijd tegen de regioselectie RWE Eemsmond. Het duel wordt gespeeld in Uithuizen. De aftrap is zaterdagmiddag om 14.30 uur. De eerste wat serieuzere oefenwedstrijd staat vrijdagavond 13 juli in Norg op het programma. Dan is het Duitse SV Meppen de tegenstander.