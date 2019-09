FC Groningen verliest eerste duel in tweeluik tegen PSV en Ajax

Het zat er woensdagavond niet in voor FC Groningen om in Eindhoven een resultaat mee te nemen tegen PSV. De FC verloor met 3-1 en kan zich nu voorbereiden op de uitwedstrijd tegen de landskampioen. Ajax is zaterdag de volgende horde. FC Groningen zakte door de nederlaag naar de veertiende plek in de Eredivisie met 7 punten uit evenzovele wedstrijden.

In Eindhoven bleek er voor de ploeg van trainer Danny Buijs weinig te halen. De uiteindelijke 3-1 was een logisch gevolg van de krachtsverhoudingen op het veld. Al bleef het toch nog lang spannend. Ramon Lundqvist zag een schot van afstand zomaar in het doel belanden. Dat betekende de aansluitingstreffer. Voor de pauze kwam via treffers van Pablo Rosario en Denzel Dumfries een 2-0 achterstand op het bord.



Vlak voor de pauze kreeg FC Groningen één mogelijkheid uit het niets. Een knal van ruim dertig meter van Lundqvist eindigde op de paal. Bij beide doelpunten leek doelman Sergio Padt niet helemaal vrijuit te gaan. Bij PSV had Ritsu Doan voor het eerst een basisplaats toebedeeld gekregen van coach Mark van Bommel. De Japanner kon niet excelleren tegen zijn oude club, maar speelde wel de volle negentig minuten.



Ook na de 2-1 werd het nooit spannend. Daarvoor was het kwaliteitsverschil tussen beide ploegen te groot. Buijs probeerde met wissels nog wat, maar tevergeefs. Onder andere de van Swansea City gehuurde Joël Assoro maakte zijn eerste minuten voor de FC. Met Ajax in het vooruitzicht zou het zomaar kunnen dat FC Groningen eerst weer naar onderen moet kijken en de aansluiting met de middenmoot eerst kwijt is.