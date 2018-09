FC Groningen verlaat laatste plaats; na 1-1 tegen FC Utrecht

Zoals dit seizoen al vaker gebeurde kwam de ploeg van trainer Danny Buijs vroeg op achterstand. Na de recente zeperd in de beker tegen Twente begon Groningen zonder overtuiging en daar profiteerde Utrecht snel van. Binnen het kwartier stond de 0-1 op het scorebord. Sander van de Streek was de maker. Kerk speelde verdediger Chabot helemaal zoek en diens voorzetje werd doeltreffend afgerond. Daarbij bleef het ook tot de pauze. Na ruim twintig minuten kreeg Michael Breij een schietkans en dat was het enige gevaar van groenwit in de eerste helft.



De op papier ruim 16.000 toeschouwers zagen na de thee een ander FC Groningen. Er werd opportunistisch gespeeld en dat leverde mogelijkheden op. Zo schoot Michael Breij acht minuten na rust op de lat. Groningen werkte hard en dat werd door het publiek gewaardeerd. Het had ook zomaar 0-2 kunnen worden toen Simon Gustafson van grote afstand de paal trof. Doelman Sergio Padt zou kansloos geweest zijn. Dezelfde Gustafson mocht in de 66e minuut vroegtijdig gaan douchen. Hij liep Samir Memisevic bij een verdedigende aktie omver en scheidsrechter Nijhuis bedacht zich geen moment en trok rood.



Een kwartiertje voor tijd kreeg FC Groningen loon naar werken. Er ging een hoekschop aan vooraf, waarbij invaller Tim Fredriks net niet kon scoren. De afvallende bal rolde voor de voeten van Mendes Moreira en kon toen juichen. Het was pas de vierde treffer van de FC dit seizoen. Ritsu Doan kreeg mogelijkheden op meer, maar de Japanner had het vizier niet op scherp staan. Het had nog anders af kunnen lopen toen Nicolas Gavory in de extra tijd na een rush over links vol de paal trof. Zo bleef het 1-1. Wellicht het begin van een definitief herstel? Het programma voor de komende weken: ADO Den Haag en Heracles Almelo uit. PSV thuis.